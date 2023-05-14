После проведения операции Украина расскажет о своих ожиданиях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что посчитает успехом украинского контрнаступления любые территории, которые ВСУ смогут освободить.

Об этом говорилось в его интервью The Washington Post. Журналист, который общался с украинским лидером, напомнил слова президента, что никто не имеет больших ожиданий от предстоящей наступательной операции, чем Украина.

"Любые деоккупированные территории, я считаю, это успех. Еще раз напоминаю, с кем мы боремся. Мы понимаем, что это большое количество людей и так далее. Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие средними — только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем наступать. Но мы точно хотим это сделать", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, после контрнаступательной операции он сможет вполне откровенно сказать, рассчитывали ли они на такой процесс, или же они рассчитывали на что-то другое.

"Вы всегда можете сказать это, потому что в этом нет критики. Это самокритика. Мы готовы говорить, если мы проиграли. И это тоже важно осознавать. Не только внутри государства, но и для наших партнеров. И показать, потому что все наши разговоры записываются", - добавил украинский лидер.

Глава государства пояснил, что, когда Украина просила военную помощь у партнеров, ее оказывали, но не в полном объеме.

"Я имею в виду встречи, на которых мы отмечаем, что мы просили одну, две, три, четыре, пять вещей, и мы получили одну, две, три. Мы благодарны. Но вы видите, что если бы мы получили четыре, пять, мы, вероятно, могли бы достичь большего, или наоборот. Мы просто благодарим их и говорим, что эта часть вашей помощи дала нам больший результат, чем мы ожидали", - подытожил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Ранее президент Зеленский заявлял, что ВСУ ожидают все поставки от партнеров, поскольку сейчас Украина имеет недостаточно современного вооружения для начала контрнаступления.

По данным Defense Express, Вооруженные Силы Украины планируют и готовятся сразу к нескольким контрнаступлений. Это нужно, чтобы освободить все оккупированные территории. В то же время западные союзники активно усиливают способности ВСУ не только на земле, но и в воздухе.

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