Не все лидеры Европы одинаково понимают последствия и количество потерянных жизней в случае эскалации со стороны России, отмечает глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война приведет к миллионам жертв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе.

"Действительно, на протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. Самая активная стадия этого желания и самый высокий процент людей, которые поддерживают членство Украины в НАТО, появился именно после начала войны и оккупации со стороны России полуострова Крым", - отметил Зеленский.

По его словам, до начала вооруженной агрессии РФ и ее оккупационной политики общество Украины было разделено на два лагеря.

Президент добавил, что тогда половина украинцев считали, что это очень важный альянс для Украины, а половина - что в Украине очень хорошее соседство, и НАТО ей не нужно.

"...Что мы хорошие соседи и никогда не может быть любой эскалации, любой оккупации, и точно не может быть войны... Но после 2014 года, я считаю, что Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я считаю, что сегодня именно она прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО", - сказал он.

По словам главы государства, Украина демонстрирует, что ее армия на достаточно высоком уровне, и уверена в своей защите.

"Но вместе с тем, мы все понимаем, что численность нашей армии, несмотря на ее уровень, в разы меньше, чем численность армии России - одной из самых мощных армий. Поэтому мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество - тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим, как и любая цивилизованная страна", - пояснил он.

Зеленский отметил, что вероятная эскалация, о которой все говорят и которой РФ пытается запугать Украину и Евросоюз, выглядит достаточно провокационно и опасно.

"Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. Если не выстоит наша армия, то НАТО обязано всем своим странам, потому что НАТО оберегает именно страны-члены, а сегодня форпост такой - это Украина, которая не является членом НАТО", - сказал он.

Зеленский также заявил, что не все лидеры Европы одинаково понимают последствия и количество потерянных жизней в случае эскалации со стороны России.

"Большинство стран ЕС и Восточного партнерства поддерживают именно позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает количество потерянных жизней. Никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет...", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, он отметил, что не уверен, что все лидеры Европы одинаково это понимают, ведь не все они одинаково понимают в целом, что происходит на границах Украины.

Президент пояснил, что именно поэтому во время визитов лидеров европейских стран в Украину он приглашает их на Донбасс, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит.

"Самое главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация..., потому что терять людей будут и они. Но мы верим именно в дипломатический формат переговоров", - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Зеленский заявил, что во время первой части заседания саммита "Восточного партнерства" почти со всеми партнерами обсуждал ситуацию с безопасностью на границе Украины и вероятную эскалацию ситуации со стороны России.

По результатам этих обсуждений было наработано 5 путей реакции на вероятную эскалацию.

"Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция - мы ее продемонстрировали уже в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", - подчеркнул президент.

Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Антонина Доломанжи