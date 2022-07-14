Он отметил, что в ближайшее время представит детальный план сдерживания энергопотребления.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовыми к прекращению его поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия к уменьшению потребления энергии.

"Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа", — сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время представит детальный план сдерживания энергопотребления.

Макрон также сказал, что в свете вторжения России Франции необходимо продолжать укреплять свою армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить свои запасы боеприпасов.

Как сообщалось, по оценкам энергетического регулятора Германии, ежемесячные счета за отопление могут утроиться в следующем году значительное сокращение импорта российского газа.

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