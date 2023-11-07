Вместо уволенного Виктора Хоренко введен в состав Ставки его преемник Сергей Лупанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Сергея Лупанчука.

Об этом говорится в указе президента Украины №736/2023 "Об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего".

Указом вывести из состава Ставки Виктора Хоренко, который недавно был уволен с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Его преемником стал Сергей Лупанчук, которого и ввели в состав Ставки.

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Этот указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Смена руководителя Сил спецопераций - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций. Он был на этой должности с 25 июля 2022 года. Новым командующим был назначен полковник Сергей Лупанчук.

Хоренко тогда заявил, что об увольнении узнал из СМИ и что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присылал президенту соответствующего представления на увольнение.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, по представлению которого был уволен командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, прокомментировал кадровое решение. Он сказал, что генерал-майор Хоренко сейчас нужен "на определенном направлении", он продолжит службу в Министерстве обороны Украины.

Умеров отказался комментировать причины и предпосылки увольнения, отметив, что подобные комментарии могут "давать основания врагу ослаблять Украину".

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