На заседании военные и разведка получили поручение.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 октября, провел важное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании обсуждали ситуацию на фронте, наступательные и оборонительные действия украинских защитников. Об этом глава государства коротко сообщил в своем Telegram-канале: "Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях".

Зеленский добавил, что участники заседания получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. "Работаем дальше над освобождением нашей земли", - подчеркнул он. Другие подробности заседания не раскрываются.

Потери РФ в Украине - последние новости

Ранее офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" заявил, что украинские воины успешно "демобилизовали" значительное количество российских офицеров.

Видео дня

Так, среди ликвидированных немало представителей высшего офицерского состава оккупационной армии. В частности, речь идет о командире штурмового батальона подполковнике Михаиле Федосееве.

В своей утренней сводке сегодня, 23 октября, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери России в войне против Украины за время полномасштабного вторжения достигли уже 294 тыс. 799 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: