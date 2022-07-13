По словам президента, Украина в таких случаях будет реагировать очень жестко на всех уровнях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о решении Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сообщил в своем видеообращении вечером, 13 июля.

Глава государства напомнил, что сегодня принял участие в работе конференции "Азиатское лидерство", которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Республики Корея.

"Это одна из тех площадок, которая привлекает внимание всего региона. И для Украины важно, чтобы наши интересы и ценности звучали и воспринимались во всех частях мира, тем более в странах – лидерах Азии. Я поблагодарил за поддержку и призвал к более активному противостоянию российской тактике террора. И какая злая ирония: сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР. Конечно, будем реагировать очень жестко на всех уровнях", - сказал Зеленский.

По его словам,"это такая новость, что даже в дополнительных комментариях она не нуждается".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания "независимости" временно оккупированных Российской армией территорий Донбасса.