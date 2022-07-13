Владимир Зеленский подписал соответствующие указы.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка председателем Черновицкой областной государственной администрации вместо Сергея Осачука.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал соответствующие указы № 485/2022 и № 486/2022.

Во время встречи в ОП Зеленский выразил убеждение, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

"В условиях военного положения через полномасштабное вторжение РФ приоритетом для государства является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, которые были вынуждены уехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кто такой Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы Черновицкой области. В 1997-м окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на различных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года до этого времени – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".