Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров помочь украинцам, иначе завтра "война постучится в вашу дверь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Сегодня я поговорил со многими лидерами: с Великобританией, Турцией, Францией, Германией, Европейским Союзом, США, Швецией, Румынией, Польшей, Австрией и другими. Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира, если вы нам сегодня не поможете, если вы мощно Украине не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь", - сказал Зеленский.