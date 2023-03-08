Кевин Маккарти придерживается своей позиции, согласно которой США не должны посылать Киеву "карт-бланш".

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) посетить Украину на фоне растущего разногласия среди законодателей Республиканской партии по поводу того, должны ли Соединенные Штаты продолжать поддерживать усилия страны по отражению российского вторжения.

Как пишет The Washington Post, Зеленский отметил, что другие законодатели посещали Украину, чтобы засвидетельствовать, что война сделала со страной, и воочию увидеть "маршруты поставок, каждый снаряд, каждую пулю, каждый доллар [помощи]", - сказал Зеленский.

"Я думаю, что спикер Маккарти - он никогда не был в Киеве или Украине. Я думаю, это помогло бы ему с его положением. Когда они приходят к нам… они видят пути снабжения, каждый снаряд, каждую пулю, каждый доллар. Маккарти должен приехать сюда, чтобы посмотреть, как мы работаем, что здесь происходит, какая война вызвала нас, какие люди сейчас воюют, кто сейчас воюет. А уж после этого делайте свои предположения", - сказал Зеленский.

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Узнав об украинском приглашении, Маккарти сказал, что не поедет, и обвинил администрацию Байдена в том, что она не действовала достаточно быстро, чтобы помочь Украине. Тем не менее, Маккарти придерживался своей позиции, согласно которой США не должны посылать Киеву "карт-бланш".

"Давайте будем предельно ясны в том, что я сказал: никаких пустых чеков, хорошо? Так что, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, есть карт-бланш или нет. Я буду продолжать получать свои брифинги и другие, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя точка зрения всегда заключалась в том, что я не буду выдавать карт-бланш ни за что", - сказал Маккарти.

Помощь Украине от США: детали

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обсудили будущую помощь Украине.

В начале марта США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Новая помощь включает: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, а также средства на поддержку, обучение и обслуживание.

По состоянию на конец февраля 2023 года, с начала полномасштабной войны, помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около $50 млрд.