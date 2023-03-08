Лидеры государств обсудили оружейную поддержку Киева.

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обсудили будущую помощь Украине.

Как говорится в сообщении Белого дома, в контексте поддержки Украины, главы государств обсудили их обязательство продолжать предоставлять Украине оружие и "возложить на Россию ответственность за агрессию".

Кроме того, лидеры стран поговорили о совместных усилиях по противодействию вызовам, которые Китай "бросает основанному на правилах международному порядку".

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Угрозы со стороны Китая

5 марта на встрече с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу того, что Китай может предоставлять летальное оружие России. При этом в США заверили, что достаточно четко предупредили Китай о последствиях в случае поставок оружия России.

7 марта глава Китая Си Цзиньпин впервые публично выступил с резкой критикой в сторону США и обвинил Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая". "Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - сказал он.

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