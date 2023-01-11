Глава украинского государства почтил в городе память погибших воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января 2023 года, начал свой визит во Львов. Об этом сообщил сам глава государства и опубликовал соответствующее видео.

Его визит стартовал с чествования памяти украинских воинов. "Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!" - написал Зеленский и опубликовал видео с Марсова поля Лычаковского кладбища.

Фото визита президента Украины поделился и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. "Зеленский прибыл с визитом на Львовщину. Прежде всего на Марсовом поле Лычаковского кладбища почтили память воинов, чьи жизни забрали оккупанты", — написал он.

Видео дня

Кроме того, глава государства провел координационное совещание во Львове. Главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

Поездки Зеленского после начала полномасштабного вторжения РФ

После 24.02.2022 года президент Украины постоянно ездил в разрушенные Россией и деоккупированные города. Так, он бывал, в частности, в Ирпене, Буче, Изюме, Херсоне, Бахмуте.

Также в конце декабря 2022-го Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения России. В США его лично принял Джо Байден.

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