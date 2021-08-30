В планах - не только встреча с Байденом.

Посольство Украины в США и Офис президента вышли на финишную прямую подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Как рассказала посол Оксана Маркарова, предстоящий визит будет очень насыщенным, в Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября.

Об этом дипломат написала на странице в Facebook. Помимо Вашингтона, Зеленский также посетит Калифорнию.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и Первой леди для представителей СМИ, общественности и информационно-аналитических центров", - сообщила Маркарова.

Она также рассказала о планах открыть Украинский дом. Помимо этого, Зеленский намерен посетить знаковые для отношений двух стран места в Вашингтоне.

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Напомним, 29 августа стало известно, что встречу президентов Украины и США в Вашингтоне снова перенесли, на 1 сентября. Предыдущей датой было 30 августа, впоследствии - 30-е. Причиной переноса в Офисе президента Украины назвали нестабильную ситуацию в Афганистане.

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и пр. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Юрий Годован