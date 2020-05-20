Зеленский заявил, что не назначит на госдолжности "ни одного кума"

Президент отметил, что доверяет руководителю своего Офиса Андрею Ермаку, а генеральный прокурор Ирина Венедиктова соответствует занимаемой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не назначит на государственные должности ни одного кума или военного друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Ни одного кума или военного друга я не буду назначить», - сказал он.

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«Что касается госпожи Венедиктовой. Я обещал, что к власти придут другие люди...это новый человек. Я Ирину Венедиктову узнал только в течение нашей предвыборной кампании. Я ее не знал, но она образованный человек. Она имеет определенное образование, она практик, имеет звание, была депутатом в ВР по списку партии «Слуга народа», - добавил президент.

Зеленский отметил, что «мы предложили людям, которые чисты, которые не были ранее в Генеральной прокуратуре, поэтому она стала руководителем Офиса генерального прокурора».

«Кто такой господин Ермак? Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер, пусть простит меня господин Ермак. Господин Ермак всегда был опытным юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое нужно Офису (президента – УНИАН), как мне кажется. Это Институт международных отношений, правоведение, международное право – это и есть образование Ермака. Господин Ермак – не является моим кумом, он является моим доверенным лицом, я ему доверяю, и он действительно является моим главой Офиса», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.