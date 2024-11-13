Канцлер отметил, что выступает за помощь ВСУ.

Германия должна помочь Украине всем необходимым в борьбе против российских оккупантов, но сделать это так, что избежать эскалации.

Об этом в выступлении перед Бундестагом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Неизменной остается необходимость того, чтобы мы сделали все для помощи Украине. Но при этом надо сделать все, чтобы эта война не претерпела эскалации в дальнейшем, а мы не стали участниками войны", - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что его позиция относительно передачи Украине дальнобойных ракет остается неизменной. "Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции по поставкам крылатых ракет", - заявил Шольц.

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Таким образом, как считает Шольц, Германия "избежит ответственности за эскалацию" войны РФ против Украины.

Он добавил, что поддерживает помощь Украине, но "не за счет пенсий и медицинского обслуживания" в Германии.

Taurus для Украины

Украина уже давно просит Германию о ракетах Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Часть немецких политиков поддерживают такую помощь, но категорически против выступает Шольц. Он волнуется, что это спровоцирует эскалацию и что Украина ударит по Кремлю.

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