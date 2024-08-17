По словам президента, "важно, чтобы партнеры убрали барьеры".

Больше всего штурмов оккупантов происходят в Донецкой области. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение суток он заслушал уже несколько докладов главкома Александра Сырского.

"Всегда первоочередное внимание - фронтовым направлениям. Прежде всего Донецкой области. Больше всего российских штурмов именно там. Я благодарю все наши подразделения - каждого солдата и командира, которые держат фронт, которые защищают наши позиции, которые уничтожают оккупанта. Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление", - отметил глава государства. Видео дня

В этом контексте он подчеркнул, что "важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны".

"Дальнобойность для наших сил - это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров. Мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине - последние новости

ВС Украины укрепили позиции в Курской области России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также, по его словам, на сегодня есть пополнение обменного фонда для нашего государства.

Ранее The Washington Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщал, что операция ВСУ в Курской области сводит на нет секретные усилия по частичному прекращению огня.

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