Цель у россиян любой ценой освободить от Сил обороны Курскую область, считает Сазонов.

Для российского диктатора Владимира Путина очень важно, чтобы к параду победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас идут жестокие бои. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

"Им кровь из носу, любой ценой, несмотря на любые потери потрбно выбить нас из Курской области. Не договориться, не обменять, а именно выбить силой, не считаясь с потерями", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня, чтобы достичь этой цели враг там сконцентрировал свою элитную десантуру, морпехов, лучшие подразделения.

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"У них 9 мая. У Путина будет парад победы и он будет говорить, что СВО по планам, мол, мы побеждаем нацистов - украинцев, НАТО, англосаксов, а если к тому времени поссорится с Трампом, то и американцев. Но для этого им надо освободить свою каноническую территорию от нас. Что мы можем с этим сделать? Закопать их там как можно больше, пользуясь тем, что у них задача, не считая потерь, напирать вперед", - сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что на Курщине сейчас очень ожесточенные бои. При этом также напомнил, что россияне обещали взять Покровск Донецкой области, где идут жестокие бои возле города, россиян выбивают, но они туда бросают новые силы.

"Потому что для них это уже вопрос принципиальный. Покровск не имеет вообще стратегического значения. Но они так к нему рвались, так обещали взять, что он для них имеет политическое значение", - отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что для врага важное значение имеет захват всей Донецкой области. По его словам, для них важна главная агломерация - Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Военный добавил:

"Лучший для них сценарий с Лиманского направления идти на запад и перерезать трассу, которая идет из Славянска на Харьков, потому что это логистика. Они это постоянно пробуют, там постоянные бои. Но продвинуться могут максимум на 500 метров для расширения плацдарма".

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейского командования США, во время слушаний в Конгрессе отметил, что украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки России вытеснить их.

ВСУ зашли на территорию российской Курщины в августе 2024 года, заняв ряд населенных пунктов. Это было осуществлено с целью предотвращения наступления РФ на Сумскую область.

На сегодня украинские войска на Курщине занимают позиции вблизи границы.

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