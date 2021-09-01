Документ содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации амбициозного Плана трансформации Украины под названием A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine.

Как сообщается на сайте ОП, презентация состоялась в Национальной библиотеке Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

Зеленский отметил, что несмотря на все трудности и угрозы Украина сегодня является страной свободы, надежды и развития. Он подчеркнул, что сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный План трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину", – указал он.

Глава государства пояснил, что представленный план определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "безопасного форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Документ содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – пояснил Зеленский.

Он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.

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Как известно, в настоящее время украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находится в США. Сегодня Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Накануне он уже провел ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США и главой оборонного ведомства.

Встреча с Байденом пройдет сегодня вечером по киевскому времени.

Автор: Дмитрий Захаров