Президент хочет, чтобы дети доверяли украинской полиции, как американским копам из фильмов.

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Трансляция церемонии представления велась на Facebook-странице МВД Украины. В мероприятии приняли участие также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Я действительно рад поздравить нашего коллегу, коллегу наших депутатов Дениса Анатольевича (теперь у нас два Дениса Анатольевича в Кабмине) Монастырского с этим очень важным доверием от парламента, от премьер-министра и от президента. Мы все, действительно, хотели, чтобы вы стали министром, и вас поддержали парламентарии", - заявил он.

Зеленский отметил, что знает Монастырского не много времени. "Мы работаем два года", - добавил он.

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В то же время президент отметил, что "очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и руководству правоохранительных органов – Министерству внутренних дел".

"Я, просто, как гражданин Украины хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов – людей, которые защищают покой и безопасность каждого из нас", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что представители внутренних дел среди первых стали на защиту Украины от российской агрессии и продолжают это делать сейчас.

"Дети наши смотрят кино про американских копов и доверяют, и очень сильно поддерживают каждого из них, несмотря на то, что это сказка. Вы (украинские полицейские – УНИАН) несете служение государству в реальной жизни, и я бы очень хотел, чтобы, как американским копам, все наши дети доверяли украинской полиции, потому что среди вас действительно настоящие герои", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что хочет доверять и гордиться каждым работником Министерства внутренних дел.

"Для нас очень важно, что все мы гордились нашей Национальной полицией, нашими правоохранительными органами. Мне кажется, что именно эту задачу - самое главное для нового министра внутренних дел, и оно не от президента или правительства, или любого, а именно внутреннее, от граждан Украины", - резюмировал Зеленский.

Денис Монастырский – министр внутренних дел

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

15 июля ВР одобрила отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров