В Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Израилю совместно усилить безопасность в Украине, потому что около 50 тысяч паломников хотят приехать в Умань.

Об этом говорится на сайте главы государства по итогам телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

В частности, президент отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Было отмечено восстановление для них бесплатного медицинского страхования в Израиле.

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Также, стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России.

Кроме того, глава государства отдельно поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и отметил необходимость исправления этой ситуации.

При этом, учитывая приближение еврейского Нового года – Рош га-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, были обсуждены пути обеспечения их безопасности.

"Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность", – отметил Зеленский.

В связи с этим, по оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов.

Зеленским было отмечено, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек. При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

"Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования", - подчеркнул президент.

Отдельно обсуждалась возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля. Также состоялся обмен мнениями относительно взаимодействия Украины и Израиля на международной арене.

Отношения между Украиной и Израилем

Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем.

Прошлой осенью, несмотря на предостережения украинских властей, на празднование Рош ха-Шана в Умань приехали около 23 тысяч паломников-хасидов. В этом году их ожидается еще больше. Недавно в Ужгороде состоялась встреча украинских дипломатов, на которой в частности обсуждался вопрос возможного приостановления туристического безвиза с Израилем именно из-за этого.

Осенью 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

В то же время, на тот момент премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение.

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