Израиль рассматривает возможные "точки снижения напряжения" в отношениях с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский может дважды встретиться с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху этой осенью.

Первый "контакт" политиков возможен уже в сентября в рамках Генассамблеи ООН, выяснило издание Liga.net.

На данный момент стороны работают над моментами организации встречи. Однако точной уверенности в "успехе" нет.

Видео дня

"Работа над организацией встречи ведется, однако четкого подтверждения, что она состоится, пока нет", - объяснил источник издания.

Вторую встречу Зеленского с Нетаньяху прогнозируют на октябрь - когда к Крымской платформе присоединиться Израиль. В рамках Платформы интересы израильского Кнессета (парламент Израиля) поручили представлять главе комиссии по иностранным делам и обороне Йоэлю Эдельштейну, а также сопредседателю группы дружбы с Украиной Зееву Элькину.

Отмечается, что в отношениях Израиля и Киева существует напряжение в связи с ультимативными заявлениями Украины о необходимости получить системы ПВО "Железный купол" и принудительной депортации украинских беженцев с территории Израиля.

Вместе с тем, Иерусалим рассматривает две возможные встречи между Зеленским и Нетаньяху, как шанс немного "сбавить градус", указывает СМИ.

Ухудшение отношений между Киевом и Израилем

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук указал, что примерно 10% украинских туристов сталкиваются с принудительной депортацией с территории Израиля без объяснения причины. В связи с этим Киев заговорил о возможной отмене безвизового режима с Израилем. Об этом в августе сообщало издание Kyiv Post, ссылаясь на источник в СНБО. В МИД Израиля оценили это, как шантаж со стороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: