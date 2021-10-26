В течение последних двух лет в Закарпатской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было реконструировано и построено 46 медицинских учреждений, 13 школ и садиков, а также 562 км дорог. В следующем году "Большая стройка" в регионе продолжится в не меньших масштабах.

Об этом говорится в видеоролике на странице Facebook Владимира Зеленского, который является инициатором программы "Большая стройка".

В видео, которое разместил президент, можно увидеть, как за короткий срок изменилось Закарпатье.

"Закарпатье - это область, граничащая с четырьмя странами Евросоюза, мультикультурный регион, где общаются на разных языках и исповедуют разные религии. Область, где находится самая высокая точка Украины и географический центр Европы", - сказал Зеленский.

По словам президента, Закарпатье, с учетом его географического положения, имеет все основания и потенциал для того, чтобы стать инфраструктурным центром Украины и Европы.

"Туристический потенциал края и инфраструктурные условия для жителей Закарпатья является важным для меня вопросом", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский главной целью программы "Большая стройка" назвал создание качественной инфраструктуры, которая ярче всего демонстрирует отношение государства к своим гражданам.

Автор: Виктория Гордиенко