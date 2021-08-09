Закон, в частности, запрещает АРМА продавать активы без решения суда.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5141 о внесении изменений в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), относительно гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Соответствующую информацию обнародовано на сайте украинского парламента.

В частности, отмечается, что закон был возвращен с подписью от президента 6 августа.

Закон об АРМА: что известно

Верховная Рада приняла соответствующий закон о деятельности АРМА 14 июля.

Читайте такжеВ АРМА заявили, что на замглавы агентства совершили покушениеДокумент, в частности, запрещает продажу активов до судебного решения, уточняет процедуру хранения и управления имуществом, предусматривает возможность владельцам активов самостоятельно подать заверенное решение суда об отмене ареста и возврата имущества.

Что такое АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, которые арестованы в уголовном производстве.

Агентство начало работать в октябре 2017 года. По содержанию, объему функций и правовому статусу АРМА не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине.

Автор: Константин Гончаров