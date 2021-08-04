Руководство АРМА отстранили из-за подозрения в присвоении более 400 тыс. долларов.

Временным исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), назначен Дмитрий Жоравович.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в Телеграм-канале.

"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности председателя Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на Жоравовича Дмитрия", - говорится в сообщении.

Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Отстранение руководства АРМА

29 июля временно исполняющего обязанности главы АРМА, его заместителя и начальника управления этого учреждения отправили под домашний арест и отстранили от должностей после того, как им сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов. По данным следствия, эти средства были вещественными доказательствами в ряде уголовных производств и переданы в управление АРМА. На основании поддельных судебных решений подозреваемые перечислили их на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.

Автор: Светлана Закелова