В течение ноября-декабря 2020 года они завладели почти 400 тыс. долларов, которые были вещественными доказательствами.

Руководителя и должностных лиц Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) подозревают в завладении 400 тыс. долларов вещественных доказательств.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Так, сообщено о подозрении временно исполняющему обязанности главы АРМА, его заместителю, начальнику управления ведомства, двум адвокатам и гражданину по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица АРМА, лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, и гражданин в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти 400 тыс. долларов. Эти средства были вещественными доказательствами в ряде уголовных производств и переданы в управление АРМА. На основании поддельных судебных решений они перечислили эти денежные средства на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.

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Сейчас готовится представление в суд об избрании указанным шести лицам мер.

Согласно информации на сайте АРМА временно исполняющий обязанности главы Нацагентства является Виталий Сигидин.

Как ранее сообщал УНИАН, неизвестные совершили нападение на замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко.

Автор: Светлана Закелова