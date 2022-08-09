США помогают Украине не дать России заморозить этот конфликт, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 42-го президента США Билла Клинтона привлечь внимание мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России.

Как сообщает сайт главы государства, во время встречи в формате видеоконференции, Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на различных уровнях, а также за личную поддержку Украины Билла Клинтона и его жену, в частности за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

"США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул важность дальнейшего ужесточения санкций против России. Зеленский призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры как этот, являются для нас очень полезными", – заявил президент Украины.

Также Зеленский рассказал об оборонных потребностях Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее президент призвал ввести "ядерные" санкции против России.

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