Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков.

Нужны новые санкции против России и ее атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Он отметил, что Украина активно информируем мир о российском ядерном шантаже-об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. По его словам, уже есть соответствующие реакции международного сообщества.

"Но нужно ускорять ответные действия. Россия не будет считаться с словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе.

"Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", - подчеркнул президент Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

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