В сентябре Украина передала США список украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Украина ожидает, что во время встречи президента США Джо Байдена и России Владимира Путина поднимут вопрос освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Мы ожидаем разговора президентов США и РФ. Мы ожидаем этого разговора. Список передан. И ожидаем, что на их уровне будет поднят этот вопрос", - сказал президент.

По его словам, есть разные списки украинских политзаключенных.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)"Разные списки: есть списки, которые мы постоянно поднимаем в рамках Минских заседаний, есть список в отношении крымских татар, есть список наших пленных, которые находятся на территории России. Над этим мы работаем", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина передала США список украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Об этом Зеленский заявил перед началом встречи с глазу на глаз с президентом США Джо Байденом.

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Автор: Леся Лещенко