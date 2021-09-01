Президент Украины отметил, что на встрече с президентом США планирует обсудить, какую роль и помощь могут оказать США в этом вопросе.

Украина передала Соединенным Штатам Америки список украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил перед началом встречи с глазу на глаз с президентом США Джо Байденом.

Зеленский рассказал о ряде вопросов, которые планирует сегодня обсудить с президентом США.

"И последний очень чувствительный вопрос: мы сегодня утром передали, господин президент, вашей команде список всех украинских пленных - это списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, в России, в Москве. Их около 450 человек", - сообщил он.

Президент Украины отметил, что на встрече планирует обсудить, какую роль и помощь могут оказать США в этом вопросе.

На что Байден поблагодарил и ответил, что они об этом поговорят.

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Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом он сообщил перед началом встречи с глазу на глаз с Байденом.

Вначале он поблагодарил президента США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за вакцины против COVID-19, которые США направили Украине, а также увеличения денежной помощи Украине.

Зеленский выразил соболезнования из-за гибели американских военных в Афганистане, отметив, что Украина понимает США, ведь уже 8 лет подряд ведет войну на Донбассе и потеряла "15 тыс. лучших людей".

"Сегодня в моей адженде много важных вопросов для обеих наших стран. И я не знаю, хватит ли у нас времени на обсуждение всех этих вопросов, но мы попробуем найти ответы на них", - сказал он.

По его словам, приоритетным направлением сегодняшних переговоров будут вопросы безопасности: безопасность на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях.

Кроме того, президенты обсудят вопросы энергетической безопасности для Украины и для всей Европы из-за запуска "Северного потока-2".

"Также хотел бы обсудить с президентом Байденом вопрос и его видение роли и сроков вступления - УНИАН) Украины в НАТО", - добавил президент Украины.

Кроме того, он сообщил, что хочет поговорить с Байденом о том, какая может быть роль в США в привлечении их к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также запланировано обсуждение ряда экономических вопросов, в частности плана трансформации украинской экономики и роли США в поддержке этого плана.

Последним и очень чувствительным вопросом в разговоре президентов США и Украины Зеленский назвал освобождение украинских политзаключенных.

Автор: Антонина Доломанжи