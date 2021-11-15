В акции приняли участие известные деятельницы культуры.

В Киеве на Софийской площади состоялась ежегодная правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции поставили на площади стулья с именами людей, которые находятся за решеткой в РФ, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Читайте такжеСожжение чучела Зеленского в центре Киева: экс-политзаключенного Кремля наказала полиция (фото)Эта символическая инсталляция является напоминанием о тех, кого незаконно лишили свободы на оккупированных территориях Украины из-за их убеждений или профессиональной деятельности.

В рамках акции известные писатели, журналисты, актеры и музыканты зачитали свои письма, написанные заложникам Кремля. В частности, письма пленникам Кремля зачитали певица Христина Соловий, актрисы Наталья Сумская и Римма Зюбина.

В дальнейшем эти письма со словами поддержки будут переданы политзаключенным.

Акция "Пустые стулья" проводится уже в третий раз. Ее организаторы – Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.

Украинский ПЕН – украинская общественная организация, созданная с целью защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству. Входит в сеть национальных центров Международного ПЕН.

Напомним, в конце 2020 года было известно, что на захваченной части Донбасса в плену находились по меньшей мере 234 украинца, а в тюрьмах России и оккупированного Крыма удерживали около 99 граждан Украины, из них 76 – крымские татары.

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Автор: Дмитрий Хилюк