По словам президента, если во время его возможной будущей встречи с Путиным эти вопросы будут стоять на повестке дня, то он готов их обсудить.

Президент Владимир Зеленский ответил на упреки президента России Владимира Путина о якобы притеснении в Украине русского языка и церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по поводу вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле.

«Исторически так сложилось, что люди очень образованные и свободно говорят на разных языках. Сейчас новое поколение, и все детишки прекрасно говорят по-английски лучше, чем наше поколение. Все знают русский язык, но мы помним, что наш государственный - это украинский язык. Я считаю, что это продолжение этого информационного нарратива о притеснениях русскоязычных людей. Я здесь не вижу никакой проблемы», - заявил он.

Относительно церковных вопросов Зеленский отметил, что в Украине церковь отделена от государства. «Я никогда не использовал руководителей церквей для того, чтобы влиять на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Они у нас абсолютно свободны, и люди у нас свободны, и люди в какую хотят церковь - в такую ​​и ходят. Это правильно», - подчеркнул глава Украинского государства.

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Однако, по словам Зеленского, если во время его возможной будущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным эти вопросы будут стоять на повестке дня, то он готов их обсудить.

«Но даже если эти вопросы стоят и будут стоять в повестке дня при встрече, если она состоится, то, пожалуйста, мы это обсудим. Я не вижу, в чем тут проблема», - резюмировал он.

Возможна встреча Зеленского и Путина

20 апреля в видеообращении президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

Путин отметил, что в последнее время нынешнее руководство Украины якобы сделало очень много шагов, которые разрушают российско-украинские отношения. "Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоязычным гражданам Украины и российским гражданам, проживающим в Украине", - заявил президент России.

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Автор: Константин Гончаров