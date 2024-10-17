Некоторые скрытые пункты плана имеют чувствительный характер, добавил президент.

План победы Украины Киев разрабатывал не для критиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, отвечая на вопрос журналистов относительно критики плана победы на Западе.

"В начале вторжения было много людей, которые рассказывали, как будут происходить события. Они говорили, как закончится эта война. Но сейчас мы находимся в Брюсселе. Вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как в начале, когда мы оставались в нашей столице и вокруг нас были только российские войска", - пояснил глава государства.

Он добавил, что главная цель плана победы - укрепить Украину. Чтобы она была готова к дипломатическим или любым другим способам решения этой проблемы.

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"И быть сильным - это не зависит от готовности или желания России. Только от готовности наших партнеров. Поэтому это дает нам возможность сделать этот план реальностью", - добавил Зеленский.

Зато Шарль Мишель добавил, что украинская сторона четко понимает, что ей нужно.

"А с нашей стороны мы, лидеры из ЕС, должны действительно помочь, чтобы это случилось. Нам надо передавать больше оборудования, больше технологий. Чтобы Украина могла защитить себя против этой ужасной войны с полным нарушением международного права", - подчеркнул он.

На слова журналистов о том, что часть пунктов плана победы уже ранее была отклонена западными союзниками, Зеленский ответил, что таких не так и много.

"У нас есть тайные разделы этого документа, которые имеют чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы просим помощь как можно раньше. Например, предоставить нам разрешение на использование дальнобойного вооружения. Я уверен, что только благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побудить не только лидеров ЕС, но и других лидеров также", - подытожил глава государства.

План победы: что надо знать

После выступления в Верховной Раде Украины, президент Зеленский отправился на заседание Европейского совета в Брюсселе, чтобы представить план победы и там на уровне лидеров стран-участниц.

По мнению обозревателей немецкого издания BILD, сейчас уже проявляются слабые места в плане победы Украины. В частности, они отмечают те пункты плана, которые были озвучены и ранее, однако не были согласованы Западом.

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