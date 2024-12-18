По словам премьера Венгрии, "мы не будем отвечать ни на какие провокации".

Венгрия не будет "отвечать ни на какие провокации" относительно вероятного посредничества в переговорах между Украиной и администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

Как известно, ранее политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг его идею "перемирия" на Рождество и обмен пленными.

"На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте это или отказывайтесь от этого. Это ваша ответственность", - написал Орбан.

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"Мирные" предложения Орбана

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Трампа во Флориде с новой "мирной миссией". Кроме того, он предложил Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными.

Впоследствии в Офисе президента Украины отреагировали на заявления Орбана, отметив, что Киев не уполномочивал Венгрию на любые действия по переговорам с Кремлем, при этом Будапешт не предупреждал о контактах с Москвой.

Накануне президент Владимир Зеленский сделал заявление об Орбане-посреднике в контактах с Трампом. По его словам, он не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану играть роль посредника в отношениях с США. Как сказал Зеленский, "я его не пущу, и таких как он".

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