Президент заявил, что власть должна помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня находимся и что мы будем делать.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему его итоговая пресс-конференция проходит на ГП «Антонов» и рассказал, в чем закладывается его философия и содержание его видения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

Зеленский в начале вступительной речи поздравил всех с Днем вышиванки.

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«Прекрасный праздник. Это наше сокровище, наша история, наша культура, наше наследие», - отметил он.

«Что, не очевидно, почему мы здесь (на ГП« Антонов »- УИНАН)? Несколько слов об этом - мы находимся на территории легендарного завода «Антонов», и ответ на вопрос - «почему мы здесь?» - это и есть моя личная философия как президента Украины. Позади меня находится наш украинский самолет - Ан-124 «Руслан», последний раз мы построили такой самолет в 1994 году. Справа от нас находится недостроенная «Мрія» Украины. Это так звучит и в этом много смысла. Слева - новый фюзеляж Ан-178, который мы начали строить 5 месяцев назад, это один из трех самолетов, который впервые за 30 лет независимости государство заказало «Антонову» для нашей украинской современной армии», - заявил президент.

По его словам, в этом закладывается весь смысл его видения Украины и того, что в стране происходит: «Мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня находимся, и что мы будем делать - думать строить будущее, строить нашу независимость. Нашу Украину».

Пресс-конференция Зеленского: что известно

В четверг, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.

Началось мероприятие в 12:00 по киевскому времени. Он проходит на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Константин Гончаров