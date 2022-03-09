Он подчеркивает, что ответ на такое будет быстрым.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что получает сигналы о политиках, которые "ищут ниточки в Россию" и работают на раскол Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

"Мы получаем много уже сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то там свое личное, за какую-то собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию", - сказал Зеленский.

Некоторые другие, добавил он, "вновь работают на раскол, вопреки единству".

"Хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", - подчеркнул президент.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее решить вопрос о предоставление Украине боевых самолетов.

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