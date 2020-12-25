Глава государства пояснил, что, по его оценке, КСУ не является независимой структурой, как должно быть по закону, и им пользуются "какие-то частные структуры".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Конституционный суд Украины "государственно-частным партнерством".

В интервью изданию "Фокус" глава государства пояснил, что, по его оценке, КСУ не является независимой структурой, как должно быть по закону, и им пользуются "какие-то частные структуры".

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"Скажем так, очень много лет в Украине работает государственно-частное партнерство, которым я называю Конституционный Суд...Это когда есть что-то государственное, но им пользуются какие-то частные структуры. То есть КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он должен быть таким. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игроки – как из бизнеса, так и из политики. В нашей стране политика - это иногда параллель с бизнесом. Пока. Когда-то мы с этим покончим", - сказал Зеленский.

Он заявил, что в состав КСУ входят как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Также, по словам президента, еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко.

Конституционный кризис в Украине и реакция власти

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала указанное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении полномочий НАПК (№4470).

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Автор: Андрей Василюк