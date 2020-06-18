Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

До назначения Володин занимал должность т.в.о главы Киевской облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации.

Читайте такжеВ ВР зарегистрирован проект постановления о назначении министра образования

Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления новоназначенного председателя ОГА состоялась при участии первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и министра развития громад и территорий Алексея Чернышева.

По словам Трофимова, представить нового председателя ОГА планировал президент Зеленский, но он сейчас вынужден находиться на самоизоляции.

«Президент передает всем привет и свою уверенность, что Киевская область и в дальнейшем будет витриной качественных изменений в Украине», - сказал первый заместитель руководителя ОП.

Позже были опубликованы указы главы государства от 17 июня об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Киевской облгосадминистрации Володина и его назначении на должность председателя КОГА.

Как сообщал УНИАН, до назначения Володин занимал должность в.и.о. председателя Киевской областной государственной администрации.

27 мая Кабинет министров согласовал его кандидатуру на должность председателя КОГА.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram