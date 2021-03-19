Заседание посвятят коронавирусу и возможному локдауну, уточнила депутат.

Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое должно пройти вечером 19 марта, будет посвящено теме коронавируса и возможных ограничений.

Об этом сообщила нардеп из фракции "Голос" Юлия Клименко в эфире канала "Украина 24".

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", - сказала она.

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По словам депутата, вопрос состоит в том, какие ограничительные меры вводить.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше - будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО. Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании", - отметила Клименко.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Совет поручил проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет. Он также решил национализировать "Мотор Сич".

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Автор: Юрий Годован