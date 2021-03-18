Очередное заседание СНБО под председательством президента Украины состоится 19 марта.
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Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Офисе президента.
Начало заседания намечено на 17:00.
По словам собеседника журналистов, принятие громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.
Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Совет поручил проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет. Он также решил национализировать "Мотор Сич".
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