По словам собеседника журналистов, принятие громких решений на заседании не планируется.

Очередное заседание СНБО под председательством президента Украины состоится 19 марта.

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Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Офисе президента.

Начало заседания намечено на 17:00.

По словам собеседника журналистов, принятие громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 11 марта. Совет поручил проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет. Он также решил национализировать "Мотор Сич".

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Автор: Дмитрий Захаров