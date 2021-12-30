Новым владельцем платья стал адвокат Евгений Лосовский.

Платье помощницы экс-заместителя министра образования и науки Кристины Тишкун, которое вызвала фурор в сети после встречи в мэрии Львова, продали на аукционе за 1 тысячу долларов. Деньги пойдут на благотворительность.

Об этом сообщил организатор аукциона Артем Никифоров.

"Платье заряжено на всеобщую узнаваемость и охи-ахи", - говорилось в описании лота.

Победитель – Евгений Лосовский со ставкой в 1000 долл. (27224 грн).

Читайте такжеКак сексолог решила не комментировать: бывшая жена Гарбарука об инциденте с помощницей"Евгений согласился направить средства Херсонской клинической больнице им.Е. Е. Карабелеша", - написал Никифоров.

Он также добавил, что добавит от себя 10 000 грн на нужды больницы, ведь именно там спасти его 80-летнюю бабушку.

Платье продавали во время эфира на канале "НАШ". Новый владелец лота отметил, что платье он оставит себе на память, чтобы в дальнейшем показать своим детям, когда те будут спрашивать, куда двигалась Украина в 2021 году.

Скандал с помощницей Гарбарука во Львове

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи с Садовым и другими должностными лицами она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

В свою очередь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".

"О, Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобный, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь", - написал чиновник.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.