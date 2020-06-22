Записи Деркача: Порошенко просил Байдена повлиять на Яценюка из-за конфликта с Аваковым

Нардеп Андрей Деркач опубликовал новую часть записей беседы Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

Экс-президент Петр Порошенко в феврале 2016-года обещал тогдашнему вице-президенту США Джозефу Байдену, что против премьер-министра Арсения Яценюка не будут открываться уголовные дела после его отставки.

Читайте такжеПорошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о записи его разговоров с БайденомКак пишет Главред, об этом свидетельствует запись соответствующего разговора Порошенко и Байдена, которую обнародовал народный депутат Андрей Деркач.

На аудиозаписи, датированной 11 февраля 2016 года, голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко вели обсуждение опасений Яценюка о его отставке и возможности стать фигурантом уголовных дел. Порошенко якобы заверил Байдена, что Яценюк может не опасаться преследований.

А вот на другой записи, датированной октябрем 2016 года, Порошенко просил Байдена оказать влияние на Яценюка. Он хотел, чтобы тот повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова, с которым у Порошенко был конфликт. Кроме того, Порошенко якобы просил Байдена обеспечить поддержку фракции «Народного фронта» в Раде в вопросе голосования за бюджет, поддержку инициатив Кабмина, а также законов для выполнения Минских соглашений.

Ранее УНИАН писал, что Деркач обнародовал новые записи, которые в частности свидетельствуют о том, что ЦРУ помогало Порошенко в борьбе с Александром Онищенко.

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