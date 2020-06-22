ЦРУ помогало Порошенко в борьбе с Онищенко – записи Деркача

Судя по аудиофайлам, экс-президента крайне беспокоило, что Онищенко рассказывал ФБР о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Экс-президент Петр Порошенко в декабре 2016 года якобы благодарил тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена за то, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) оказывали помощь в борьбе с беглым народным депутатом Александром Онищенко.

Читайте такжеПорошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о записи его разговоров с БайденомКак пишет Главред, такая версия событий изложена на аудиозаписях, которые обнародовал нардеп Андрей Деркач.

Отмечается, что еще на одной записи во время разговора с Байденом Порошенко крайне сильно беспокоился по поводу общения Александра Онищенко с сотрудниками ФБР по поводу коррупции в высших эшелонах украинской власти. Порошенко заявил Байдену, что хотел бы знать, о чем беглый нардеп будет говорить с американскими правоохранителями. Байден в ответ успокоил его ‒ мол, он уже беседовал с ФБР и его сотрудники с Онищенко работать не будут.

Ранее УНИАН писал, что ГБР открыло уголовное производство по факту прослушивания разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

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