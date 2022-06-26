Чтобы положить конец этому конфликту, Украине нужен военный паритет с РФ, который даст возможность противостоять ей.

Украину необходимо отстроить за средства, конфискованные у России, поскольку это будет правильно. Но для победы, существующих западных санкций недостаточно. Их необходимо усиливать.

Об этом написал Глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для corriere.it.

Он отметил, что понимает, что антироссийские санкционные ограничения много стоят украинским союзникам. "Я также знаю, что кое-кто начинает задумываться, стоит ли оно их усилий: я подозреваю, что кто-то может считать, что вторжение в Украину - это не что иное, как ссора в далекой стране между людьми, о которых они ничего не знают", - написал Ермак.

При этом он отметил, что борьба Украины сегодня - это борьба и западных стран. "Потому что наши потерянные жизни станут потерянными жизнями европейцев, если мы проиграем", - подчеркнул он.

Ермак пояснил, что если РФ победит, безопасность Запада и международный порядок будут разрушены. И Россия не остановится.

"Я четко говорю это нашим друзьям, которые собрались сегодня на саммите G7. Сейчас мы можем одержать победу над РФ с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины. Чтобы положить конец этому конфликту, нам нужен военный паритет с РФ, который должен дать Украине возможность противостоять обычной агрессии и сделать ее цену неприемлемой для РФ", - сказал Ермак.

Относительно санкций Ермак отметил, что Западу нужно удвоить действие существующих ограничений. Он считает, что необходимо усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ.

"Нам нужно показать силу в вопросе разблокирования наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия. Если этого не делать, Россия поймет это как слабость, и она не остановится. Сегодня нужна сила, чтобы победить Кремль", - сказал Ермак.

Он также добавил, что РФ должна быть признана страной-спонсором терроризма за все преступления в Украине.

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированные ракетные удары РФ по нескольким украинским городам, которые произошли 25 июня. "Десятки ракет выпущены россиянами по нашей территории этим утром. Они продолжают использовать территорию беларуси, у них много ракет, включая старые, технологически отсталые", - отметил Ермак.

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