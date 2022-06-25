Глава ОП подчеркнул, что Украине нужно современное оружие, акцентируя на его количестве и скорости доставки.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированные ракетные удары РФ по нескольким украинским городам.

Его реакция появилась у Telegram.

"Десятки ракет выпущены россиянами по нашей территории этим утром. Они продолжают использовать территорию Беларуси, у них много ракет, включая старые, технологически отсталые", - отметил Ермак.

По его словам, основная задача сейчас - наращивать мощь ВСУ в ответ на это.

"И мы в постоянной коммуникации с нашими союзниками по оружию. Нам нужна скорость и количество. Имеем успехи по поставкам оружия, но не останавливаемся", - подытожил он.

Ракетные удары по Украине 25 июня: что известно

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

Около 5:00 субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары с воздуха и земли по военному поселку Десна Черниговской области. Всего захватчики выпустили 20 ракет с территории Беларуси.

Кроме того, российские войска выпустили из Черного моря шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, две удалось сбить.

Во время воздушной тревоги утром 25 июня силами ПВО были сбиты две ракеты над Хмельницкой областью.

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