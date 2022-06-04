Речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины представители США, Евросоюза и Великобритании начали проводить регулярные встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, Украина в этих обсуждения напрямую не участвует.

Как говорится в материале, речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.

Война в Украине и переговоры с РФ:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция взяла на себя роль посредника в переговорах и организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после того, как стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче, переговоры были заморожены.

28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным по телефону и рекомендовал возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.

В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время. Однако встреча так и не состоялась.

Также турецкие власти предлагали безопасную эвакуацию по морю украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, когда оккупанты держали их в осаде и осуществляли сокрушительные бомбардировки.

18 мая 2022 года в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны.

19 мая Украина заявила, что дипломатические беседы возобновятся лишь по указанию Зеленского.

24 мая 2022 года Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ.

29 мая Эрдоган анонсировал отдельные переговоры с Зеленским и Путиным.

В тот же день, 29 мая, Украина ответила Эрдогану по поводу переговоров с Путиным.

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