На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины представители США, Евросоюза и Великобритании начали проводить регулярные встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров.
Об этом сообщает CNN.
По информации CNN, Украина в этих обсуждения напрямую не участвует.
Как говорится в материале, речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.
Война в Украине и переговоры с РФ:
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция взяла на себя роль посредника в переговорах и организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после того, как стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче, переговоры были заморожены.
28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным по телефону и рекомендовал возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.
В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время. Однако встреча так и не состоялась.
Также турецкие власти предлагали безопасную эвакуацию по морю украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, когда оккупанты держали их в осаде и осуществляли сокрушительные бомбардировки.
18 мая 2022 года в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны.
19 мая Украина заявила, что дипломатические беседы возобновятся лишь по указанию Зеленского.
24 мая 2022 года Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ.
29 мая Эрдоган анонсировал отдельные переговоры с Зеленским и Путиным.
В тот же день, 29 мая, Украина ответила Эрдогану по поводу переговоров с Путиным.
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