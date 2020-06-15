Стефанчук жалуется, что оппозиция неактивно участвуют в разработке законопроекта об оппозиции

Он призвал "некоторых" лидеров оппозиционных фракций повлиять на своих депутатов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук жалуется, что представители оппозиции неактивно участвуют в разработке законопроекта об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе Согласительного совета.

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Говоря о подготовке законопроекта об оппозиции, Стефанчук заявил: "Я хочу обратиться к некоторым лидерам оппозиционных фракций, так как из-за того, что ваши члены этой рабочей группы не вносят даже на первом этапе какие-то конструктивные решения по 5 вопросам, которые мы подняли, поскольку без ответа на них мы не можем двигаться дальше, (это) тормозит этот проект. Поэтому складывается картина, при которой оппозиционные партии сами же и блокируют процесс разработки закона об оппозиции".

Стефанчук призвал "повлиять" на депутатов - членов соответствующей рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, 1 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии или уже в сентябре. Он напомнил, что над законопроектом работает рабочая группа во главе со Стефанчуком.

По его словам, в законопроекте речь может идти, в частности о распределении должностей в парламентских комитетах.

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