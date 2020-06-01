Законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии, либо уже в сентябре - Разумков

Спикер парламента считает важным принятие соответствующего закона.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии, либо уже в сентябре.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Отвечая на вопрос относительно законопроекта об оппозиции, спикер напомнил, что над ним работает группа во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

"Здесь не будет быстрой работы, потому что много вопросов являются политическими и придают политическую окраску этому законопроекту. Однако, я очень надеюсь, что он будет наработан, и либо в конце этой сессии, либо в сентябре мы сможем его уже рассматривать как проект закона. И я думаю, что было бы важно, чтобы он был принят", - сказал Разумков.

По его словам, в этом законопроекте речь может идти, в частности о распределении должностей в парламентских комитетах.

Ранее УНИАН сообщал, что спикер парламента Дмитрий Разумков выступил за внесение изменений к языковому закону.

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