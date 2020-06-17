Законопроект об игорном бизнесе признан неконституционным юридическим управлением Рады

Как сообщали СМИ, этот законопроект разрабатывался при участии бизнесмена Бориса Баума.

Главное юридическое управление Верховной Рады считает неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренное проектом Закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, авторства депутата от «слуг народа» Олега Марусяка. Об этом, как передает «РБК-Украина», сообщается на официальном сайте украинского парламента.

В частности, профильный комитет Верховной Рады Украины (финансов, налоговой и таможенной политики), уполномочен определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Это фактически наделяет Комитет полномочиями единолично создавать Комиссию по регулированию азартных игр, поскольку роль Кабинета министров Украины в этом процессе является чисто номинальной. Такой объем полномочий комитета парламента противоречит Конституции Украины и их конституционно-правовому статусу.

«Законопроект предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа назначаются на должности Кабинетом Министров в порядке, определенном этим Законом, в частности из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, которая создается при Кабинете Министров. В состав Конкурсной комиссии входят пять человек по представлению комитета Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся вопросы деятельности по выпуску и проведению лотерей, налогообложения субъектов такой деятельности, игорный бизнес. Однако, комитеты парламента в соответствии с Конституцией и законом «О комитетах Верховной Рады Украины» не являются самостоятельными субъектами парламентского контроля, они участвуют в его осуществлении только на стадии подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к сфере парламентского контроля Верховной Рады Украины.

Поэтому, учитывая особенности конституционно-правового статуса комитет Верховной Рады Украины не может быть субъектом представления кандидатур в конкурсной комиссии по избранию Председателя и членов Уполномоченного органа, отмечается в заключении Главного юридического управления.

Создание самой Комиссии по регулированию азартных игр, также противоречит Конституции Украины. Законопроектом предполагается определить Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей уполномоченным органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. По сути, речь идет о создании законом указанного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

«Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады о создании законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом», - указывают эксперты Главного юридического управления ВР.

По мнению экспертов, образования законом центрального органа исполнительной власти, в частности присвоения ему соответствующего наименования, является вмешательством в конституционные полномочия Правительства Украины и не относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Как сообщали СМИ, этот законопроект разрабатывался при участии бизнесмена Бориса Баума. Сообщалось, что сам Баум признался в своих интервью, что имеет все шансы возглавить Комиссию по азартным играм.

17 июня стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет экспертизу законопроекту о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекту в срок до 10 дней.

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