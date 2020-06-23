У Зеленского не сформулировали собственной позиции относительно закона о люстрации – представитель президента в КС

В Конституционном суде продолжается заседание по рассмотрению дела о конституционности положений закона "Об очищении власти", который вступил в силу в октябре 2014 года.

В Офисе президента не сформулировали собственную позицию по закону о люстрации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Большая палата Конституционного суда продолжила рассмотрение дела о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти".

Судьи заслушали представителей правительства, Верховной Рады и президента в Конституционном суде.

В частности, у представителя президента Федора Вениславского судьи спросили, какова позиция президента Владимира Зеленского по закону о люстрации.

На это Вениславский ответил, что "позиция президента не была сформулирована", но выразил свое личное мнение.

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Он отметил, что Венецианская комиссия и Европейский суд по правам человека отметили, что люстрация является допустимой в демократическом обществе. Поэтому он считает, что допускается отстранение от власти лиц, которые в свое время допустили действия или бездействие в пользу режима бывшего президента Виктора Януковича.

В то же время Вениславский считает, что ответственность в данном случае должна быть индивидуальной. "Если человек по своей должности имел полномочия для выработки государственной политики в конкретной сфере, то соответственно, эта государственная политика не могла диссонировать с политикой тогдашнего президента Януковича. Речь идет о политических должностях, перечисленных в статье 3 обжалуемого закона. Я считаю, что такие люди по самому факту занятия должностей должны быть люстрированы, и это практика демократического общества", - подчеркнул Вениславский.

Как сообщал УНИАН, законом "Об очищении власти" запрещено назначать на государственные должности должностных лиц среднего и высшего звена, которые занимали руководящие должности во время президентства Виктора Януковича.

Закон вступил в силу 16 октября 2014 года и применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

Верховный суд и 47 народных депутатов обратились в КС по поводу конституционности ряда положений закона о люстрации. Два представления ВС и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

4 июля 2019 года КС начал рассмотрение указанных представлений.

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