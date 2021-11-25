Им стал представитель партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирко.

Председателем Закарпатского областного совета избран представитель партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время второго пленарного заседания внеочередной сессии облсовета.

Голосование проходило тайно. В бюллетень была внесена одна кандидатура - Владимира Чубирко.

По результатам голосования, его поддержали 37 депутатов.

Отставка предыдущего председателя облсовета Петрова

28 октября 35 депутатов Закарпатского облсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя Алексея Петрова от партии "Слуга народа".

Читайте такжеНа Закарпатье депутаты отправили в отставку главу облсоветаОднако он заявил, что собрание, которое поддержало его отставку, является нелегитимным, поскольку за час до начала сессии подписал распоряжение о ее переносе.

Уже 15 ноября Петров заявил о досрочном прекращении своих полномочий. В тот же день облсовет проголосовал за его отставку.

Кто такой Владимир Чубирко

Чубирко родился 12 октября 1976 года в городе Ужгород. Окончил экономический факультет Ужгородского государственного университета, в 2008 году в УжНУ получил квалификацию магистра права. Директор ООО "Росток" и Благотворительного фонда "ВИЗА". Был депутатом областного совета V и VI созывов, с 31 октября 2014 года был председателем Закарпатского областного совета VI созыва. Избран депутатом Закарпатского облсовета VІІІ созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".

Автор: Наталия Петервари