В рамках дела экс-главы "Укравтодора" следователи проверяют тендеры на 270 миллионов евро

К уголовной ответственности привлечены четыре человека, ряд лиц задержаны.

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования относительно экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака, который задержанного сегодня в Польше, составляет 270 миллионов евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на брифинге.

Присутствовавший на брифинге и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук отметил, что один из эпизодов уголовного расследования касается строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании не могли вовремя завершить строительство.

«И.о. руководителя «Укравтодора» делал предложения за некое вознаграждение продлить договоры для избежания уплаты штрафных санкций... Способ был специфичный. На территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды пополнялся уставный капитал этих предприятий. Таким образом не только получали неправомерную выгоду, но и легализировали средства», - сказал он.

В еще одном эпизоде, по словам Грищука, и. о. руководителя «Укравтодора», заботясь о своем будущем, предлагал одному из международных предприятий, которое осуществляет строительство дорог, создать совестное предприятие на территории Польши.

«Он предлагал свои услуги по оказанию помощи, и предлагал, чтобы 50% уставного капитала было предоставлено его людьми. После своей каденции в «Укравтодоре» он планировал войти в наблюдательный совет этого предприятия. Это вершина айсберга. Еще проводятся следственные действия», - отметил Грищук.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2019 года Кабмин уволил руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомира Новака. На этой должности Новак находился три года.

В понедельник, 20 июля, стало известно о задержании Новака в Польше.

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